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В США обвинили Россию и Китай в разрабатывании противокосмических вооружений

Пентагон: Россия и Китай развертывают противоспутниковое оружие

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AP

Россия и Китай разрабатывают и развертывают наземные и орбитальные противокосмические вооружения. Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в конгрессе, передает РИА Новости.

«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так», — сказал он.

Пламб уточнил, что, по его данным, Россия разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа», а Китай создал роботизированные спутники двойного назначения.

В апреле Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе из-за вето, которое наложила Россия. Москва осталась недовольна, что в текст не была включена поправка, предусматривающая запрет в космосе не только ядерного, но и вообще любого оружия, и пообещала собственный вариант резолюции.

После этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия просит США без предубеждений отнестись к проекту ее резолюции в Совете Безопасности ООН по проблеме вооружений в космосе.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.

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