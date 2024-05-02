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Глава МИД Украины признал, что Россия более эффективна в военных усилиях

Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия более эффективна в военных усилиях. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

Кулеба пожаловался на то, что западная помощь еще не прибыла на Украину, и в, целом, поставки союзников отстают от расписания.

Глава МИД подчеркнул, что Россия достигла больших успехов в восстановлении производства. По словам Кулебы, необходимо признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях и за два года конфликта стала успешнее всего западного альянса в производстве оружия.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации.

1 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к прорыву фронта российскими войсками.

Ранее сообщалось, что в Германии не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет.

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