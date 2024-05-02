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Полиция разыскивала киевлянина с автоматом

В Киеве полиция разыскивала мужчину, который ходил по улицам с автоматом

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Depositphotos

Полиция разыскивала киевлянина, который ходил по столице с автоматом. Когда мужчину нашли в его квартире, он встретил полицейских с мечом в руках, об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Патрульная полиция украинской столицы сообщила, что инцидент произошло в Деснянском районе Киева.

В этот же день в Лондоне задержали мужчину с мечом, который нападал на прохожих. По данным силовиков, все случилось в районе Хейнот. Неадекват сначала был за рулем фургона и врезался в здание, после чего вышел и напал с мечом на прохожих и двух полицейских. Служба скорой помощи Лондона сообщила, что в результате инцидента в больницу отвезли пять человек.

Полиция Лондона не связала инцидент с терроризмом. Ближайшую станцию метро Хейнот (Hainault) закрыли в связи с полицейским расследованием.

Также недавно в Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом. 65-летняя жительница Армавира возвращалась домой в нетрезвом состоянии, на улице она встретила соседа, с которым ссорилась раньше. В ходе конфликта, женщина забежала в свой дом, схватила сувенирный самурайский меч и избила им мужчину.

Ранее в Германии мужчина напал на посетителей кафе с самурайским мечом.

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