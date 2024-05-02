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В США заявили, что готовность их флота сейчас ниже стандартов

Генерал Мингус: готовность флота США сейчас ниже стандартов из-за помощи Украине

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Noel Celis/AP

Заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус во время выступления в комитете по вооруженным силам Сената заявил, что нынешняя готовность американского флота ниже стандартов. Его слова передает РИА Новости.

«Готовность нашего флота в настоящее время ниже стандартов, которых мы придерживаемся сами», — сказал он.

Он уточнил, то это обстоятельство вызвано рядом причин, одной из них является передача оборудования Украине.

По словам генерала, общий стандарт оперативной готовности флота - около 90%, в настоящее время готовность находится на уровне 80%.

До этого издание New York Times писало, что Соединенные Штаты активно проводят политику развития военных баз на островах у границ Китая с целью сдерживания флота КНР.

В конце марта сообщалось, что члены оборонного альянса AUKUS (Великобритания, США и Австралия) намерены быстро расширить объединение за счет других западных союзников перед началом выборов в Соединенных Штатах и возможной победой экс-главы государства Дональда Трампа, а также избирательными процессами в Британии и Австралии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главным поставщиком для российского ВПК.

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