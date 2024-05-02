В США предъявят новые обвинения фигуранту дела об утечке документов

ВВС США планируют предъявить фигуранту дела об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре новые обвинения. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на военного чиновника.

«Джека Тейшейру… ждут обвинения по системе военной юстиции в препятствовании правосудию и неподчинении законному приказу», — пишут журналисты.

По данным источника, слушания по делу запланированы на 14 мая.

В публикации говорится, что причиной новых разбирательств стало то обстоятельство, что Тейшейра находился на действительной военной службе, когда организовал утечку секретных материалов в сеть. По новому обвинению его может ждать дополнительный год тюремного заключения.

16 июня 21-летнему Тейшейре выдвинули обвинение по шести пунктам, касающимся умышленного хранения и передачи секретной информации о национальной обороне. Свою вину он тогда официально не признал.

В ходе расследования выяснилось, что коллеги компьютерного техника Джека Тейшейры предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении. В частности, он не раз говорил о желании приобрести побольше оружия и взрывчатки и мечтал о «жизни вне сети» на большом участке земли, где можно «взрывать вещи».

4 марта текущего года молодой человек признал вину и согласился на тюремное заключение сроком 16 лет.

Ранее на фоне утечек советники Зеленского просили не делиться с Байденом секретной информацией.