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Участники митинга в центре Тбилиси порвали российский флаг

Митингующие у здания парламента в Тбилиси порвали флаг России

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Irakli Gedenidze/Reuters

Митингующие против принятия закона об иностранных агентах у здания грузинского парламента в Тбилиси порвали флаг Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Участники митинга, находившиеся у служебного входа в парламент, сперва повесили российский флаг на ворота и попытались его поджечь. Им этого сделать не удалось. Тогда митингующие снял флаг с ворот, провали его и там же бросили.

До этого руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иностранных агентах прорваться в законодательный орган.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Ранее премьер Грузии рассказал о возможном запрете оппозиционных партий.

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