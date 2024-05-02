Постпред Украины при ООН намекнул на уничтожение Крымского моста

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X намекнул на то, что Крымский мост исчезнет.

В публикации дипломат привел «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Для каждой разновидности моста он прикрепил соответствующую картинку. К надписи «Керченские мосты» было. прикреплено пустое изображение.

28 апреля посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс в социальной сети X намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он разместил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты, и подписал: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Публикация литовкого посла вызвала волну недовольства со стороны российских политиков. Так, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на этот пост словами: «Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях». А председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что подобная публикация Линкявичюса является проявлением «профессиональной шизофрении».

Ранее в ООН прокомментировали сообщения о возможном ударе по Крымскому мосту.