Участники протестной акции пострадали в Тбилиси

Не менее восьми человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента 1 мая. Об этом сообщили в Минздраве Грузии, передает ТАСС.

«1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадали восемь человек», — заявили в ведомстве.

По его информации, пострадавших госпитализировали, одного из них уже выписали.

Незадолго до этого сообщалось, что полицейский спецназ применил резиновые пули против митингующих, находящихся у здания парламента в центре Тбилиси.

1 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников акций протеста по поводу закона об иностранных агентах в Грузии. Он напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и призвал власти страны обеспечить право на мирные собрания.

Ранее на митинге против закона об иноагентах, который прошел в Тбилиси, задержали бывшего государственного министра.