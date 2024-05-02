В Ростовской области сбили два БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 2 мая, сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе городов Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, расположенных в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, дроны были уничтожены около 02:00.

«По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано», — написал чиновник.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Погарским районом.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.