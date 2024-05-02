Ливан надеется на помощь России для восстановления экономики

Использование запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов Израилем в ходе нападений на Ливан принесло значительный ущерб аграрному и животноводческому сектору. Теперь Ливан надеется на помощь от России для восстановления экономики, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Аббас аль-Хадж Хасан, пишет ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал сложившуюся ситуацию в южных регионах, где продолжается вооруженный конфликт с октября 2023 года.

Он подчеркнул, что для преодоления последствий израильской агрессии Ливану необходима поддержка со стороны дружественных государств, в первую очередь России. Ливан надеется на помощь России в восстановлении экономики южных районов, учитывая предыдущую поддержку со стороны России в сложные периоды.

Исполняющий обязанности главы Минсельхоза отметил, что ливанским властям предстоит оценить масштабы причиненного экологического ущерба после прекращения огня. Ущерб от войны в южных районах превышает $3 млрд, как сообщали эксперты.

Хасан указал, что израильские атаки стали причиной разрушения сельских районов, уничтожения оливковых деревьев возрастом более 200 лет, а также значительных потерь в животноводстве и птицеводстве. Ливан рассматривает возможность компенсации за нанесенный ущерб.

Премьер-министр Наджиб Микати объявил аграрные районы на юге Ливана зоной бедствия, отметив, что 75% населения лишились средств к существованию из-за военных действий, а 100 тыс. стали беженцами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ЦАХАЛ обнаружил противотанковые ракеты на севере Израиля и ударил по «Хезболле».