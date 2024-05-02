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Глава МИД Украины заявил о возможных «коммуникациях» с Россией

МИД Украины: после конференции в Швейцарии может быть коммуникация с Россией

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Shutterstock

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных «коммуникациях» с Россией после того, как в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Foreign Policy.

Журналистом издания задал министру вопрос о том, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России.

«После этого (проведения конференции. — «Газета.Ru») может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров», — сказал он.

Дипломат также отметил, что войну нельзя закончить «без обеих сторон».

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу.

По его словам, необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Представители России не будут присутствовать на этом мероприятии.

Ранее сообщалось, что Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине.

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