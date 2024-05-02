Протестующие парализовали движение автомобилей в центре Тбилиси

Участники протестной акции в центре Тбилиси парализовали автомобильное движение. Об этом сообщает РИА Новости.

Часть протестующих, двинувшись с проспекта Руставели, перекрыли соседние улицы, а также обе набережные реки Кура. Они выставили на проезжую часть мусорные баки, препятствуя движению автомобилей.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что митингующие отказываются выполнять законные требования сотрудников полиции и освобождать заблокированные улицы.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента.

1 мая руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган.

До этого парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах.