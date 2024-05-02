Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протестующие парализовали движение автомобилей в центре Тбилиси

Митингующие парализовали движение автомобилей в центре грузинской столицы

close
100%
«Газета.Ru»

Участники протестной акции в центре Тбилиси парализовали автомобильное движение. Об этом сообщает РИА Новости.

Часть протестующих, двинувшись с проспекта Руставели, перекрыли соседние улицы, а также обе набережные реки Кура. Они выставили на проезжую часть мусорные баки, препятствуя движению автомобилей.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что митингующие отказываются выполнять законные требования сотрудников полиции и освобождать заблокированные улицы.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента.

1 мая руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган.

До этого парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами