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Два беспилотника уничтожены над Брянской областью

Губернатор Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника самолетного типа над Погарским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные службы.

Поздно вечером 1 мая Богомаз сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Он сообщил, что пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов нет.

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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