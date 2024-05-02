Эксперт рассказала, что будет с инфляцией в РФ в ближайшее время

В 2023 году из-за введенных санкций произошел резкий скачок инфляции в России — до пикового значения 16,69% в марте. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

«С момента введения санкций в феврале 2022 года наблюдался наибольший рост уровня цен», — уточнила Соболева.

По ее словам, высокая инфляция держалась около года: в феврале 2023 года она составляла 10,99%. Однако уже во второй половине 2023 года наметилась тенденция к снижению.

Весь 2024 год уровень инфляции в стране сохраняется на отметке 7,44-7,72%», — отмечает эксперт.

Тем не менее, возвращения к целевому уровню 4% ждать не стоит из-за опережающего спроса.

«Индекс физического объема розницы по ключевым товарам вырос, например, на мясо — на 19,6%, на мобильные телефоны — на 53%, на стиральные машины — на 13,3% в декабре 2023 года к ноябрю», — приводит данные Соболева.

Управляя внутренними процессами, можно ослабить негативное воздействие санкций, считает доцент.

«Речь идет о мерах правительства и ЦБ. Компании адаптируются, но влияние санкций может проявляться отложено — например, через нарушение логистики», — резюмирует она.

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