Украинского хакера американский суд приговорил к тюремному сроку

Украинский хакер Ярослав Васинский был приговорен к 13 годам тюрьмы за совершение киберпреступлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского министерства юстиции.

Васинский был задержан в Польше в октябре 2021 года, после чего был включен в список лиц, находящихся под санкциями, и экстрадирован в США. Он признал себя виновным по всем 11 обвинениям, включая участие в кибервымогательствах среди членов группировки REvil. Одним из предполагаемых жертв хакера является американская IT-компания Kaseya.

По решению суда, Васинский должен отбывать наказание в тюрьме на протяжении 13 лет и семи месяцев, а также выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за свое участие в более чем 2,5 тысячах атак с использованием программ-вымогателей. Согласно официальному заявлению, Васинский и его сообщники причастны к взлому тысяч компьютеров по всему миру и требованию выкупа в размере более 700 миллионов долларов за неразглашение личных данных «жертв».

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