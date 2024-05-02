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США уверены, что ВС РФ применяли на Украине хлорпикрин

США объяснили санкции против войск РХБЗ ВС РФ применением на Украине хлорпикрина

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US Army/Global Look Press

В госдепе США объяснили, что ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того, как получили информацию, что Россия применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что Вашингтон не приводит подтверждений этим обвинениям.

Из открытых источников следует, что хлорпикрин имел военное значение в годы Первой мировой войны, а в настоящее время используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, а также проверки исправности противогазов и в учебных целях.

«Госдепартамент вынес заключение... что Россия использовала химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», - говорится в заявлении госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что использование подобных химикатов не является единичным инцидентом. В госдепе полагают, что такие шаги обусловлены желанием российских сил выбить ВСУ с укрепленных позиций и добиться тактических преимуществ на поле боя.

1 мая в министерстве финансов США заявили, что Вашингтон ввел санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации.

10 апреля источники в силовых структурах РФ сообщили, что украинские военные сбрасывают с беспилотников стеклянные колбы с отравляющим веществом. По оценке экспертов, это может быть белый фосфор или адамсит. Оба вещества способны поражать легкие и замедлять частоту сердечных сокращений.

Ранее белгородским полицейским приказали носить с собой комплекты химзащиты.

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