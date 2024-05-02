Посол РФ отреагировал на обвинения США в применении химоружия на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал дипмиссии.

По словам дипломата, американский официоз записывает самые разномастные меры в категорию «безальтернативных» шагов по противостоянию РФ.

«В том числе — абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской Федерации.

В госдепе США объяснили, что ввели санкции против войск РХБЗ РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того, как получили информацию, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

Из открытых источников следует, что хлорпикрин имел военное значение в годы Первой мировой войны, а в настоящее время используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, а также проверки исправности противогазов и в учебных целях.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки.