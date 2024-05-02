Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных

По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, после долгих выходных важно начать первый рабочий день с выполнения рутины и простых дел. Об этом она рассказали РИА Новости.

«Для возвращения к рабочему ритму лучше всего заняться рутинными задачами и не перегружать себя», – поделилась своим советом специалист.

Также психолог указала на важность похвалы как мотиватора и психологической поддержки. Положительные слова и признание успехов способны стимулировать человека к новым достижениям, улучшению самооценки и уверенности в своих силах. Кроме того, серотонин и дофамин, высвобождающиеся при получении похвалы, способствуют улучшению настроения и повышению рабочей активности.

Поэтому важно не забывать о ценности положительной обратной связи и поощрения успехов как в личной жизни, так и на работе. Похвала может стать мощным инструментом мотивации и развития как у самого человека, так и у коллектива в целом.

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