Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек Украине заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что российская армия летом может освободить существенные территории в зоне специальной военной операции (СВО).

По его словам, ВС РФ могут достичь успехов в освобождении территорий Запорожской и Харьковской областей, Донбасса.

«Затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра», — сказал эксперт.

Он считает, что впоследствии ВС России смогут консолидировать свои позиции, распределить войска по другим направлениям. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что у них, вероятно, получится взять под контроль Николаев и Одессу, отметил Риттер.

«Я думаю, что мы увидим это уже летом», — добавил он.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов не предотвратит потерю Украиной новых территорий.

По его словам, поддержка со стороны Вашингтона лишь откладывает поражение Украины.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.