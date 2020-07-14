Отвергла навсегда: Меган Маркл поссорилась с лучшей подругой

Лучшая подруга Меган Маркл – канадский стилист и дизайнер Джессика Малруни – стала для герцогини Сассекской подругой бывшей. Они рассорились на фоне подъема движения Black Lives Matter, когда Малруни поставила свою дружбу с Маркл в качестве примера собственной терпимости к темнокожим. Теперь, как сообщают СМИ, подруги не разговаривают, отчего стилист, которая недавно стала работать на телевидении, погрузилась в отчаяние – из-за расистского скандала ее карьера терпит крах, и она больше не может рассчитывать на поддержку влиятельной подруги.

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Проблемы Джессики Малруни начались 10 июня, когда темнокожая Instagram-блогер из Торонто Саша Эксетер выложила в соцсеть 12-минутное видео, на котором рассказала об угрозах со стороны Малруни. Дело в том, что незадолго до этого Эксетер обратилась с призывом к другим блогерам активнее выступать в защиту прав темнокожих – а Джессика Малруни, по словам Instagram-знаменитости, почему –то приняла этот призыв на свой счет и начала атаковать Эксетер в личных сообщениях.

Как рассказала блогер, в течение недели она получила «вереницу оскорбительных сообщений», в которых Малруни объясняла, почему ни разу не писала в соцсетях о Black Lives Matter, в частности, она объясняла это занятостью подготовкой к новому телешоу.

При этом стилист угрожала повлиять на спонсоров и рекламодателей Эксетер – высказывания теперь уже бывшей подруги Меган Марл блогер расценила как «угрозу ее существованию» и «попытку заставить замолчать темнокожую женщину во время подъема движения за закрытыми дверями».

В комментариях к посту Джессика Малруни извинилась перед Сашей Эксетер – однако это лишь усугубило ситуацию. «Ты права, когда говоришь: «Это дерьмо нужно прекратить», — написала она. – Как лидеры мнений мы должны взяться за руки и остановить неправильные действия. Я знаю, что у нас разный жизненный опыт. И это то, что я хочу понять и принять – даже после самых жарких споров. Мне, безусловно, жаль, что я не делала это вместе с тобой и что причинила боль.

Как я говорила тебе лично, я пережила публичный и персональный опыт с моей ближайшей подругой, когда раса была в центре внимания. Это оказало глубокий обучающий эффект – я многому научилась.

Я обещаю продолжать учиться и слушать, как мне использовать свои привилегии, чтобы поддерживать и возвышать голоса темнокожих».

За этим извинением, однако, последовало личное сообщение от Джессики Малруни к Саше Эксетер, которое та опубликовала в сториз. «Иск о клевете. Удачи», — говорилось в нем, причем слово «клевета» было написано с ошибкой.

После этого канадская телекомпания CTV заявила, что шоу Джессики Малруни о нарядах для невест больше не будет выходить в эфир. Также о прекращении сотрудничества с ней объявили в шоу «Good Morning America».

Через две недели после скандала издание US Weekly сообщило со ссылкой на источник, что после таких высказываний и действий со стороны Джессики Малруни Меган Маркл не настроена поддерживать отношения с ней. «Меган не смогла пережить, что Джессика подняла тему отношений с ней, когда писала комментарий о «ближайшей подруге» в споре с Сашей, — рассказал собеседник издания. – Это было жутким оскорблением для Меган и решающим фактором для нее. Меган считает, что отношения закончены».

Другой источник US Weekly объяснил, что связь между двумя женщинами начала ослабевать еще до этого неприятного инцидента. «Конечно, Меган поддерживает Джессику, как и всех своих друзей, но ее отталкивает, когда Джессика откровенно использует их дружбу, чтобы попасть в заголовки. Меган хорошо понимает, когда люди делают это», — сказал он.

Теперь выясняется, что и Джессика Малруни обиделась на подругу.

На минувшей неделе источники из ее окружения рассказали The Sun, что она чувствует себя совершенно отвергнутой и «боится, что Меган выкинет ее из жизни навсегда». «Она совершенно обескуражена и убита горем, потому что Меган не сделала ничего, чтобы публично ее поддержать», — сказал собеседник издания.

Джессика Малруни, стилист из Торонто, дружила с Меган Маркл почти 10 лет – с тех пор, как впервые встретилась с ней в 2011-м. Трое ее детей были пажами на свадьбе Меган и принца Гарри, вместе с ними она приезжала к герцогине Сассекской, когда та временно обосновалась в Канаде после отказа от королевских полномочий. Дружба с популярной герцогиней действительно помогла Малруни, которая когда-то была стилистом первой леди Канады Софи Трюдо, добиться известности. Однако ссора с блогером поставила крест и на ее телевизионной карьере, и на дружбе с Меган.