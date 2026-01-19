«Как бы ампутировать не пришлось»: легенда сборной России отморозил палец во время марафона

Экс-футболист Смертин отморозил палец на ноге во время марафона в Оймяконе

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который в 50 лет финишировал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе, признался, что обморозил большой палец на левой ноге во время забега. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда снял носок, палец был синим, даже испугался, как бы ампутировать не пришлось. Меня тут же отвезли в больницу, сделали капельницу, обезболивающий укол. К счастью, все обошлось, осталась только боль», — поделился он.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин заявил, что выпил коньяка после финиша марафона в Оймяконе.