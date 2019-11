Потеряла контроль: кому Кайли Дженнер продает свой бренд

Кайли Дженнер продает 51% акций своей косметической компании крупному конгломерату. 22-летняя предпринимательница, которая прославилась за счет участия в реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» и своих аккаунтов в соцсетях, готова продать контрольный пакет акций французско-американской корпорации Coty. В список дочерних компаний концерна входят бренды Max Factor, Bourjois, Wella AG и Rimmel.

Покупка обойдется новому акционеру бренда в $600 млн, а подписать все необходимые документы представители планируют к середине 2020 года.

Кайли занималась развитием бизнеса вместе со своей матерью Крис Дженнер, но после продажи большей части акций она останется только лицом марки, которая сменит название с Kylie Cosmetics на Kylie Beauty. В этом году младшая сестра Ким Кардашьян-Уэст помимо декоративной косметики запустила линейку ухода за лицом и телом, права на нее также будут частично принадлежать Coty.

В понедельник, 18 декабря, финансовый директор косметической корпорации Пьер-Андрэ Терисс заявил, что решение приобрести акции Кайли Дженнер было принято из-за возраста ее целевой аудитории. «Одним постом она может привлечь в два раза больше людей, чем тех, которые каждый год смотрит Супербоул». Новый стейкхолдер оценил общую стоимость бизнеса самой молодой миллиардерши в истории в $1,2 млрд.

Кайли запустила собственный бренд в 2015 году — он начался с трех оттенков жидких матовых помад и карандашей для губ. Сравнительно небольшую партию ее подписчики в Instagram раскупили за 30 секунд, параллельно обрушив сайт, где были размещены продукты. Таким образом в возрасте 18 лет младшая сестра клана Кардашьян-Дженнер стала полноценной бизнесвуман.

В решении Coty приобрести большую долю в компании нет ничего удивительного — все их конкуренты точно так же сейчас сосредоточены не столько на развитии своих собственных брендов, а на покупке перспективных и развивающихся компаний. Профессионалы индустрии отмечают, что как и привлечение блогеров к своим рекламным компаниям, это позволяет «зацепить» поколение Z. В октябре компания Shiseido приобрела сравнительно небольшой бренд уходовой косметики Drunk Elephant за $845 млн. В понедельник одна из самых крупных глобальных косметических корпораций Estée Lauder «докупила» все части материнской компании корейской марки Dr. Jart Have & Be. Co. за $1,1 млрд.

Терисс подчеркнул, что сейчас конгломерату не хватает молодой аудитории, поэтому три четверти подписчиков и ее потенциальных клиентов, чей возраст составляет от 18 до 24 лет — именно то, что нужно новым владельцам. К тому же, на личный аккаунт Кайли, как на один из самых популярных в Instagram, ежедневно подписывается около семи тысяч человек.

Однако не исключено, что с уходом Дженнер от дел ее дело перестанет быть таким прибыльным, к тому же аналитика показывает, что продажи ее бренда косметики уже упали на 14% за начало 2019-го. Скорее всего, это связано с не самым высоким качеством продукции, которую большинство поклонников молодой матери и бывшей девушки Трэвиса Скотта покупает только один раз. Куда лучше дела обстоят у суб-бренда Kylie Skin, запущенного в мае — ему прогнозируют $25 млн продаж и около 50% повторных покупок. Тем не менее,

увеличение количества точек продажи может помочь марке вырасти до невероятных масштабов, потому что новые владельцы планируют выводить марку из онлайн-магазинов и одной крупной американской сети.

Помимо разных споров, которые ведутся вокруг персоны Кайли Дженнер, ей периодически предъявляют обвинения в том, что она стала первым блогером, основавшим косметическую компанию — и тем самым запустила популярный тренд. Эта тенденция набирает обороты, а рынок уже сильно страдает от перенасыщения — потребители даже не успевают «проголодаться» прежде, чем очередной инфлюенсер или знаменитость выпустят либо собственную марку, либо коллаборацию с магазином.

Пока остается неясным только то, почему Дженнер решила фактически избавиться от созданной ей в подростковом возрасте марки, принесшей ей состояние и даже влияние в рядах предпринимателей. Возможно, в ближайшее время стоит ждать ее нового проекта.