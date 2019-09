«Позор!»: за что напали на Дженнифер Лопес

Актриса и певица Дженнифер Лопес пережила громкое нападение защитников животных. В минувшие выходные на кинофестивале в канадском Торонто, куда она приехала, чтобы представить свой новый фильм «Стриптизерши», Лопес столкнулась с толпой яростных активистов, скандировавших «Позор тебе, Джей Ло, за то, что носишь мех! Хватит носить мех, Джей Ло!»

На премьере «Стриптизерш» одежды из меха на американской певице не было — она вышла на красную дорожку в компании жениха, бейсболиста Алекса Родригеса, в желтом платье Maison de Couture — шелковые ленты и рюши, совокупность которых представлял собой наряд Джей Ло, было бы трудно спутать с мехом. Однако возмущение зоозащитников вызвал вовсе не наряд артистки, который она выбрала для премьеры «Стриптизерш» в Торонто, а трейлер к этому фильму, в котором ее героиня Рамона появляется в огромной шубе — правда, не совсем ясно, из искусственного меха или из натурального.

Активисты, защищающие животных, давно объявили Дженнифер Лопес своим врагом: артистка действительно не раз появлялась на публике в меховой одежде, не обращая внимания на призывы зоозащитников и сочувствующих им своих коллег по цеху отказаться от предметов гардероба, которые делаются из шкур убитых животных.

Не смущает ее и то, что отказ от меха в наше время автоматически относит тебя к прогрессивным слоям общества, а продолжать его носить становится социально неприемлемым.

Еще семь лет назад на сайте Change.org была создана петиция — ее авторы обращались к Дженнифер Лопес с требованием отказаться от меха. «Это некрасиво — носить шкуры убитых животных в качестве украшения, и было бы здорово, если бы работники модной индустрии это знали. Если бы вы по крайней мере перестали производить одежду из меха животных, этого было бы достаточно, чтобы отправить позитивное сообщение о том, насколько нехорошо делать вещи из зверей», — говорилось в петиции, созданной пользовательницей по имени Кэти Линн.

Комментаторы под обращением к Дженнифер Лопес, у которой есть свой бренд одежды, названный ее именем, были не столь вежливы. «Прекрати быть сукой, Дженнифер, пожалуйста!» — говорилось в одном из сообщений.

Однако и сейчас, в 2019-м, в интернете продолжают обсуждать — и осуждать — любовь Джей Ло к шубам, которые она носит даже в жару. Так, в рамках концертного тура It's My Party этим летом она выходила на сцену в шубе из меха лисы — объемной, с меховым капюшоном, стоимостью $27500, сшитой на заказ салоном в Saks на Пятой авеню. Издание The National сообщало, что от расплывающегося на жаре макияжа шуба быстро теряла внешний вид, а поскольку наряд требовался для каждого концерта, для Джей Ло изготовили две шубы.

Издание напомнило: на изготовление одного такого наряда уходят шкуры более двадцати животных. Получается, что до 50 лис были убиты ради сценического образа певицы, которой, наверное, в нем еще было и не очень комфортно выступать на 35-градусной жаре.

Несмотря на то, что в наши дни все больше брендов отказываются от настоящего меха, для многих шубы все еще остаются способом продемонстрировать богатство и статус — родившаяся в нью-йоркском Бронксе Дженнифер Лопес, которую когда-то прославила песня «Дженни из квартала», не составляет исключение.

Крупнейшие модные дома, марки люксового сегмента — такие как Gucci, Armani, Versace — заявляют о своем отказе от использования шкур убитых животных в своих коллекциях, и это не делает их менее роскошными. Однако их старания пропадают даром: в голове людей, желающих всем показать, какого статуса они достигли, шуба будет признаком статуса, и крики «Позор!» это никак не изменят. По крайней мере, певица и актриса Дженнифер Лопес нападение зоозащитников просто проигнорировала.