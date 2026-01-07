Легенда «Локомотива» не верит в возвращение России в 2026 году

Экс-футболист «Локомотива» Сенников: этот год ещё понаблюдаем со стороны

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников не верит, что российские команды допустят до международных соревнований в 2026 году, передает «Советский спорт».

«Пока чемпионат мира не пройдёт, ничего не решится. Может быть, что-то будет после него. С командными видами спорта вообще будет тяжело. Этот год ещё понаблюдаем со стороны», — сказал Сенников.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная Сомали хочет сыграть с Россией.