В ООН призвали не допустить эскалации после задержания танкера под флагом РФ

Дюжаррик: ООН призывает избегать эскалации после задержания танкера «Маринера»
Владимир Астапкович/РИА Новости

ООН после задержания американскими силами танкера «Маринера» призывает не допустить любой дальнейшей эскалации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он рассказал, что офис генсека осведомлен о ситуации, однако у его представителей недостаточно информации, «чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам».

Любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах, подчеркнул Дюжаррик.

«Мы хотели бы видеть предотвращение любой дальнейшей эскалации в этом вопросе», — заключил представитель генсека ООН.

Вечером 7 января судно M/V Bella 1 («Маринер») было задержано силами США. Танкер отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с задержанным танкером.

