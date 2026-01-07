В Белом доме высказались о разрыве связи Венесуэлы с Россией и Китаем

Левитт не дала комментариев по требованию от Венесуэлы разрыва связей с РФ и КНР

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга не стала подтверждать или опровергать сообщения, согласно которым США потребовали от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем.

«Эти предполагаемые требования были озвучены на закрытом брифинге [государственным] секретарем [Марко] Рубио. Я знаю, что с таких брифингов часто происходят утечки, поэтому не буду подтверждать или опровергать то, что госсекретарь говорил на закрытых заседаниях с членами конгресса», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что администрация Белого дома дала понять властям Венесуэлы, что она находится в Западном полушарии, в котором «будет продолжаться американское доминирование».

Несколькими часами ранее газета The New York Times сообщила, что США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая, Ирана и Кубы, якобы находящихся в стране. По словам официальных лиц, американская сторона оказывает давление на Каракас с целью высылки официальных советников.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее танкеры у берегов Венесуэлы начали массово поднимать российский флаг.