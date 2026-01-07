Размер шрифта
Новости политики

В Белом доме заявили, что танкер «Маринера» шел под ложным флагом

Белый дом: танкер Marinera не принадлежит никакой стране и шел под ложным флагом
US European Command/X/Reuters

Танкер Marinera («Маринера»), захваченный береговой охраной США, не принадлежит ни одной стране и шел под «ложным флагом». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

По ее словам, танкер является частью «теневого флота» Венесуэлы. Она отметила, что судно незаконно транспортировало венесуэльскую нефть в нарушение санкций США.

Левитт также заявила, что экипаж Marinera предстанет перед американским судом. Постановление суда, разрешающее арест судна, распространяется также на его экипаж, а это значит, что его можно доставить в США и привлечь к ответственности, уточнила она.

Вечером 7 января Европейское командование ВС США сообщило, что Marinera арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.

