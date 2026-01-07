Размер шрифта
«Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона, который принесет в Москву «снежный армагеддон»

«Роскосмос» показал снимок циклона, который принесет в Москву снежный армагеддон
Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала спутниковые снимки циклона, который принесет в Москву аномальный снегопад.

«На столицу надвигается циклон — снимок спутников Роскосмоса. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков» — говорится в сообщении.

Снимки сделаны на спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

6 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 9 января, жителей столичного региона и в целом Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает «настоящий снежный армагеддон». С юго-запада надвигается мощнейший балканский циклон, пояснил он.

По прогнозу синоптика, в Москве за два дня выпадет не менее 30% месячной нормы осадков. Тишковец также ожидает 30-сантиметровые сугробы. Кроме того, на следующей неделе в столице ожидается похолодание до -20°C.

Ранее сообщалось, что морозы до -38°C ожидаются в Мурманской области.

