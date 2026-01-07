В Белом доме оценили отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Белый дом: отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином очень открытые и искренние

Президент США Дональд Трамп сохраняет открытые и искренние отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«Как вы знаете, он (Трамп — «Газета.Ru») неоднократно разговаривал с ними с момента вступления в должность около года назад, и я полагаю, что эти личные отношения будут продолжаться», — сказала представитель Белого дома.

В декабре прошлого года Трамп поделился оценкой своей беседы с Путиным, охарактеризовав ее как исключительно конструктивную. Американский президент отметил сложность обсуждаемой повестки, подчеркнув при этом дипломатические качества своего собеседника.

В ноябре глава Белого дома сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином различные темы, в том числе украинский конфликт. Также политик заявил, что лидер Китая пригласил его посетить Пекин в апреле. По словам президента США, он принял это приглашение.

Ранее на Западе заявили, что Трамп засомневался в способности «очаровать» Путина.