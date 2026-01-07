Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Белом доме оценили отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Белый дом: отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином очень открытые и искренние
AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сохраняет открытые и искренние отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«Как вы знаете, он (Трамп — «Газета.Ru») неоднократно разговаривал с ними с момента вступления в должность около года назад, и я полагаю, что эти личные отношения будут продолжаться», — сказала представитель Белого дома.

В декабре прошлого года Трамп поделился оценкой своей беседы с Путиным, охарактеризовав ее как исключительно конструктивную. Американский президент отметил сложность обсуждаемой повестки, подчеркнув при этом дипломатические качества своего собеседника.

В ноябре глава Белого дома сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином различные темы, в том числе украинский конфликт. Также политик заявил, что лидер Китая пригласил его посетить Пекин в апреле. По словам президента США, он принял это приглашение.

Ранее на Западе заявили, что Трамп засомневался в способности «очаровать» Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575917_rnd_5",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+