Адский муж против безумного Трампа: скандал в США

Президент США Дональд Трамп продолжает выяснять отношения с мужем советника Белого дома Келианн Конуэй Джорджем. После серии нападок, совершил Джордж Конуэй на американского лидера, тот напрямую обвинил его в твиттере в том, что он завидует успешной карьере своей супруги.

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«Джордж Конуэй, которого многие из тех, кто его знает, называют мистером Келианн Конуэй, ОЧЕНЬ завидует успеху своей жены и злится, что я с ее помощью не дал ему работу, которую он отчаянно хотел, — написал Дональд Трамп в среду, 20 марта. – Я плохо его знаю, но посмотрите на него, полнейший неудачник и адский муж».

Американский президент уже во второй раз называет Джорджа Конуэя неудачником – ранее Трамп использовал это слово в комментарии, который он написал к твиту руководителя своей предвыборной кампании Трампа Бреда Парскейла, в котором тот уличил Конуэя в зависти своей супруге. «Полный неудачник!» — припечатал Джорджа Конуэя Трамп в ответе на высказывание Парскейла.

Сам Парскейл, между тем, написал следующее: «Мы все знаем, что Дональд Трамп отказал мистеру [супругу] Келлианн Конуэй в работе, о которой тот отчаянно мечтал. Он едва проработал в The Justice Dept и уволился, либо был уволен, не хотите проверить? Теперь он причиняет боль своей жене, потому что завидует ее успеху».

Джордж Конуэй уже давно выступает с критикой Дональда Трампа в твиттере – и снискал на этой почве определенную славу.

В течение некоторого времени американский лидер оставлял без внимания нападки мужа своего советника, однако на этой неделе перестал отмалчиваться.

Возможно, его спровоцировала особенно ожесточенная атака Джорджа Конуэя, который начал высказывать предположения, что Трамп психически нездоров и страдает нарциссическим расстройством личности.

Конуэй начал с серии твитов о том, что Дональд Трамп ведет себя в соцсетях не в меру активно и не стабильно, написанные в воскресенье, 17 марта. По мнению Конуэя, это свидетельствует об «ухудшении» его психического состояния. Муж Келианн Конуэй также репостил твиты других пользователей, которые называли Трампа безумным, а подытожил тем. Что опубликовал список симптомов нарциссического расстройства личности с комментарием «Расскажите нам, Дональд Трамп, какие из этих критериев с вами не совпадают».

Со своей идеей о душевной болезни Трампа Джордж Конуэй выступил и в СМИ – он дал интервью The Washington Post, в котором, в частности, объяснил, что довольно хорош знает Трампа, чтобы делать свои выводы.

Джордж Конуэй рассказал, например, как в 2017 году во время свадьбы нынешнего министра финансов США Стивена Мнучина и Луиз Линтон Трамп подошел к нему и похвалил за то, то Конуэй отказался работать под началом тогдашнего генпрокурора Джеффа Сешшнса. «Он сказал мне, я прекрасно помню: «Вы умно сделали, что не стали работать на этого человека. Он такой слабый», — вспоминает Конуэй. После этого, по словам мужа советника Белого дома, Трамп принялся рассуждать о том, что Сешшнсу не нужно было отказываться от участия в расследовании спецпрокурора Мюллера.

Джордж Конуэй рассказал изданию также и о другом разговоре с Трампом, имевшем место в 2016 году сразу после выборов, когда они вместе ехали вместе в автомобиле. По словам нынешнего критика президента, Трамп всю дорогу говорил о Джоне Болтоне, который в 2018 году станет советником президента США по национальной безопасности, — а именно, о том, как ему не нравятся усы Болтона.

«Ему не нравились усы. Он говорил и говорил об этих усах», — говорит Конуэй.

В интервью изданию Джордж Конуэй объяснил, почему так активно критикует поведение Дональлда Трампа в твиттере. По его словам, для него это – способ скинуть этот груз со своих плеч «и начать дальше жить своей жизнью». Иначе, думает Конуэй, он «закончит тем, что будет кричать на нее (на Келианн Конуэй) по поводу этого всего».

Сама Келианн Конуэй из-за публичного противоборства своего мужа и своего начальника находится в неловком положении. Она привыкла защищать действия Трампа в прессе, но теперь ей приходится объясняться еще и за мужа. Когда в понедельник 18 марта репортеры задали ей вопрос о том, как она относится к твитам своего мужа, Келлианн ответила кратко: «Нет, я не разделяю эти взгляды».