Вперед, в прошлое: Нью-Йорк перенесли в 80-е

Calvin Klein

Andres Kudacki/AP Показ коллекции Calvin Klein во время Недели моды в Нью-Йорке, 13 февраля 2018 года

Что: жареная кукуруза под ногами — дизайнер марки Раф Симмонс решил засыпать целый этаж Мирового торгового центра тоннами попкорна, это вызвало бурный восторг вечно голодных модных блогеров и ругательств гостей на шпильках.

Детали: белоснежные вечерние платья-рубашки, фартук вместо платья, открывающий грудь, резиновые сапоги, светоотражатели, свитеры с героями мультфильма Looney Tunes.

Отзывы: попкорн был своеобразной подводкой к теме показа — популярной массовой культуре. Коллекция и оформление показа были призваны показать, что поколение миллениалов, как жареная кукуруза, состоит из пустых калорий — безликие ассистенты чужих ассистентов. Вдохновением послужил фильм 1995 года «Спасение».

Гости: Марго Робби, Николь Кидман, Эмма Стоун и рэпер ASAP Rocky. Девушки отняли микрофон у журналистов американского Vogue и рассказывали о том, как простота и женственность марки когда-то покорили их сердца и ввела в мир высокой моды. Раф Симмонс, по их словам, достойный наследник дела Кенвина Кляйна. ASAP Rocky появляется в костюмах Calvin Klein почти на каждой премии, в прошлом году бренд одевал его на престижный бал института костюма MET Gala Ball.

Потенциал: коллекция ориентирована на всех поклонников молодежного стиля, тут присутствовало все, что сейчас близко миллениалам: оверсайз и множество слоев — ищите на улицах любого города мира.

Красота: Лица или волосы большинства моделей закрывали балаклавы, однако популярным моделям вроде Кайи Гербер оставили нейтральный «свежий» макияж и слегка растрепанные волны.

Marc Jacobs

Andres Kudacki/AP Показ коллекции Marc Jacobs во время Недели моды в Нью-Йорке, 14 февраля 2018 года

Что: привет из 80-х в здании Оружейной палаты на Парк Авеню.

Детали: большие шляпы с широкими полями, экстремальная драпировка тканей, широкие плечи, мешковатые штаны.

Отзывы: все гости и мировая критика в полном восторге от всей коллекции. Дизайнер довел до абсурда тренды 80-х и удивительным образом сделал фантастическую коллекцию, подходящую для наших дней.

Гости: Рэп-исполнительница Cardi B, актриса Кристина Риччи, певица Карен Элисон и легендарная главред Vogue USA Анна Винтур. Последняя осталась необычайно довольна шоу, и даже сняла солнечные очки во время показа — она делает это так редко, что этот жест можно считать дополнительным подтверждением успеха коллекции.

Потенциал: подойдет абсолютно всем: миллениалам-хайпбистам, их родителям и родителям их родителей. Понятно, что Джейкобс не просто пошел за трендом — с его помощью восьмидесятые эволюционировали в сознании тех, кого 40 лет еще даже не думали планировать.

Красота: Однозначно возвращается тренд на неон в волосах, только подстриженные «горшки» моделей, которым посчастливилось пройти по подиуму без шляп, подчеркивали смелые оттенки в волосах и на немногочисленных платьях коллекции.

Michael Kors

Charles Sykes/Invision/AP Блейк Лайвли и Эмили Блант во время показа Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке, 14 февраля 2018 года

Что: Нью-Йоркский преппи. Задумку автора коллекции стало видно еще когда заиграла вступительная песня из классического американского мюзикла «Звуки музыки», в середине показа сопровождение сменилось на Empire State of Mind рэпера Jay-Z — неофициальный гимн Нью-Йорка.

Детали: Принты под зебру и леопарда, шотландская клетка, розы, искусственный мех и кружево.

Отзывы: В результате сотрудничества с иллюстратором Дэвидом Даунтоном было выпущено вечернее платье и несколько сумок с женскими портретами, восторг публики вызвало разнообразие типажей моделей: от худышек до размера плюс со всех концов света.

Гости: София Санчез-де Бетак и певица Зендая. Главной же гостьей показа стала подруга дизайнера актриса Блейк Лайвли, которая после рождения второго ребенка похудела на 27 кг за 14 месяцев. Так как показ проходил в День всех влюбленных, Лайвли была в туфлях-лодочках с сердцами на мысках и в красном глянцевом платье-пальто с белым галстуком. Она прибыла на показ в компании актрисы Эмили Блант.

Потенциал: Посвящается всем поклонникам индивидуального стиля.

Красота: популярный у американцев no make up look — классика последних лет, когда стилисты намеренно создают впечатление, будто модель только что встала из постели — и уже красивая.

Alexander Wang

Andres Kudacki/AP

Что: «Матрица» пришла работать с 9:00 до 17:00. '4 Times Square' или Конде-Наст-билдинг — старейший офис издательского дома, выпускающего глянцевые журналы мирового значения. Внизу — табличка, на ней вывеска «Служим модной индустрии с 2004». Александр Ван стал известен именно здесь благодаря своей работе в американском Vogue.

Детали: леггинсы с номером кредитной карты, вшитые молнии, платья из переработанных костюмов, свитшоты и сумки с надписью CEO 2018 («Генеральный директор 2018») и очки с искусственными бликами.

Отзывы: черный в текстиле, коже и шерсти. Это последний раз, когда бренд Alexander Wang можно было увидеть на Нью-Йоркской неделе моды. Модели-гендиректора выходили из здания вместе с редакторами и гостями показа, креативная задумка заключалась в том, чтобы показать: манекенщицы - это реальные люди, именно они вдохновили Вана на этот ход.

Гости: все с замиранием сердца отреагировали на рассадку на показе: скандальная Cardi B рядом с Анной Винтур. О чем они разговаривали, навсегда останется тайной, приправленной соусом из сплетен.

Потенциал: для уверенных в себе карьеристок платья все же слишком минималистичны, но в целом для поддержания боевого духа феминизма и на вечеринку — вполне пригодны.

Красота: дизайнер вычеркнул заколки-крабики из списка модных табу, а значит, пройдет совсем немного времени — и остальные поддержат тенденцию. В конце концов, удобство в моде набирает обороты с каждым днем.

Tom Ford

Bebeto Matthews/AP

Что: диско-вечеринка в мамином шкафу. Еще один дизайнер, чьей музой стала дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Может, из-за этого коллекция частично напоминает духовные искания 16-летней девочки.

Детали: массивные серьги-кольца, цветной леопард, желтый и лиловый неон, пайетки с шубами и колготки в сеточку.

Отзывы: в этом показе стал очевиден успеха Тома Форда: нечеловеческая уверенность в том, что на каждого зрителя, у которого возникнут вопросы по поводу наличия вкуса у дизайнера, найдется другой, его подкупит бессовестный гламур.

Гости: первый ряд целиком состоял из топ-моделей. Фотографы запечатлели Даутцен Крез, Роузи Хантингтон-Уайтли, Хейли Болдуин и Джулианну Мур — любимую актрису дизайнера.

Потенциал: Те, кто уже давно выбирает Tom Ford. Но еще — все поклонники сериалов про Беверли-Хиллз и Родео Драйв.

Красота: широкие кожаные повязки на голову, которые прикрывают растрепанные пучки, в сочетании с черными тенями в стиле ретро-дискотеки. Что тут скажешь, пути модные неисповедимы. Теперь модница смело может покорять в ней не только продуктовый на углу, но и корнер в модном универмаге.