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Самый британский модельер: Полу Смиту – 75

Знаменитому британскому дизайнеру Полу Смиту исполнилось 75 лет. Модельер, награжденный в Великобритании несколькими орденами за заслуги перед отечественной индустрией, известен, главным образом коллекциями мужской одежды, в которых лаконичность кроя всегда сочеталась с утонченностью деталей -— многие знают его по знаковым полосатым рубашкам.

Пол Смит родился 5 июля 1946 года в английском Ноттингеме. В юности он собирался стать профессиональным велосипедистом – однако травма, полученная в 17 лет, поставила крест на этих планах. По совету друзей юноша, работавший на складе одежды в Ноттингеме, научился портновскому мастерству, которое привело его в одно из ателье на улице Сэвил-Роу, где располагаются лучшие мастерские по пошиву английского костюма. Уже в 1970-м Пол Смит открыл в Ноттингеме магазин Paul Smith Vetements Pour Homme, где продавал одежду других брендов и иногда – своего собственного дизайна. В 1976 году молодой британский модельер показал свою коллекцию в Париже. В 1979-м – открыл флагманский магазин в Лондоне.

Хотя Пол Смит начинал свой путь в моде с мужской одежды, со временем круг его возможностей и интересов расширился – в 1990 году он выпустил коллекцию для мальчиков, в 1993-м начал одевать и женщин. Кроме того, в коллаборации с другими брендами он разрабатывал дизайн одежды для велосипедистов и мебельного текстиля, мотоциклов, велосипедов, бумбоксов, фотоаппаратов – и даже бутылок минеральной воды.

А еще Пол Смит многие годы дружил c Дэвидом Боуи – и создавал футболки с обложками его альбомов The Next Day и Blackstar. После кончины Пол Смит рассказал в своей колонке для журнала Billboard, как познакомился с артистом. Его лондонская студия находилась прямо над магазином – и ему регулярно сообщали, что туда пришли то Джек Николсон, то Гарри Форд. Он всегда реагировал вполне спокойно, но когда в магазин пришел Дэвид Боуи, дизайнер не выдержал, спустился, напустив на себя безразличный вид, и в конце концов разговорился с артистом. После этого они дружили много лет – Дэвид Боуи регулярно покупал рубашки у Пола Смита.

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Модельер Пол Смит Модельер Пол Смит
Модельер Пол Смит с моделями после показа своего шоу на Лондонской Неделе моды, 2015 год Модельер Пол Смит с моделями после показа своего шоу на Лондонской Неделе моды, 2015 год
Модельер Пол Смит и велогонщики итальянец Винченцо Нибали и словак Петер Саган на старте третьего этапа 101-й велогонки Тур де Франс, 2014 год Модельер Пол Смит и велогонщики итальянец Винченцо Нибали и словак Петер Саган на старте третьего этапа 101-й велогонки Тур де Франс, 2014 год
Модельер Пол Смит во время показа, 2013 год Модельер Пол Смит во время показа, 2013 год
Модельер Пол Смит Модельер Пол Смит
Модельер Пол Смит с моделями после показа своего шоу на Лондонской Неделе моды, 2011 год Модельер Пол Смит с моделями после показа своего шоу на Лондонской Неделе моды, 2011 год
Модельер Пол Смит Модельер Пол Смит
Модельер Пол Смит (в центре справа) позирует с моделями во время показа своей коллекции мужской одежды весна-лето 2017 Модельер Пол Смит (в центре справа) позирует с моделями во время показа своей коллекции мужской одежды весна-лето 2017
Модельер Пол Смит, 2018 год Модельер Пол Смит, 2018 год
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Модельер Пол Смит
Модельер Пол Смит с моделями после показа своего шоу на Лондонской Неделе моды, 2015 год
Модельер Пол Смит и велогонщики итальянец Винченцо Нибали и словак Петер Саган на старте третьего этапа 101-й велогонки Тур де Франс, 2014 год
Модельер Пол Смит во время показа, 2013 год
Модельер Пол Смит
Модельер Пол Смит с моделями после показа своего шоу на Лондонской Неделе моды, 2011 год
Модельер Пол Смит
Модельер Пол Смит (в центре справа) позирует с моделями во время показа своей коллекции мужской одежды весна-лето 2017
Модельер Пол Смит, 2018 год
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