Силы ПВО отражают массированную атаку на Брянскую область

Брянская область подвергалась массированной атаке. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожают воздушные цели.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным и незнакомым предметам. При их обнаружении нужно позвонить по номеру 112.

До этого Москву меньше чем за час атаковали девять украинских дронов. Они были нейтрализованы средствами ПВО. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА. На этом фоне московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

