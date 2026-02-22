Самое крупное масленичное чучело сожгли в Москве

В Москве сожгли самую крупную конструкцию в виде чучела на праздновании Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в мессенджере Мах.

Мероприятие проходило в столичном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

«Высота конструкции составила 25,2 метра, что больше пятиэтажного дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в процессе создания конструкции использовались 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена. В общей сложности на работу было потрачено три недели.

Накануне чучело злой лабубу сожгли на Масленице в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области. Сожжение куклы стало кульминацией праздника. Перед этим гости катались на лошадях и ватрушках, а также слушали выступления местных ансамблей.

Посетивший мероприятие корреспондент «Осторожно, новости» рассказал о пробке на въезде в парк длиной в километр. При этом решение сжечь чучело лабубу поддержали не все — часть жителей Ельца отказалась ехать в парк, поскольку их детям нравится «зубастый монстр».

Ранее на Украине предложили заменить блины на Масленицу фаллическим символом.