Великий пост в 2026 году: календарь питания по дням

Когда начинается Великий пост в 2026 году, какие ограничения нужно соблюдать, рецепты постных блюд

23 февраля начинается Великий пост — время духовного очищения и ограничений, которые готовят верующих к празднику Пасхи. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, какие дни считаются самыми строгими, а когда возможны послабления — в материале «Газеты.Ru».

Великий пост: суть и правила

Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи: пост начинается за семь недель до Светлого Христова Воскресения. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля, а начало поста — на 23 февраля.

с 23 февраля по 11 апреля продлится Великий пост в 2026 году

Великий пост считается самым строгим в православии. Он длится 48 дней и состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни.

Периоды и праздники Великого поста • Святая Четыредесятница — 40 дней Установлена в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это время покаяния, усиленной молитвы и духовного сосредоточения. • Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) Эти два дня служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице. Праздники в 2026 году приходятся на 4 и 5 апреля соответственно, они несут в себе одновременно и радость, и предчувствие грядущих страданий Христа. • Страстная седмица (Страстная неделя) Страстная седмица (с 6 по 11 апреля) посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Верующие соблюдают строжайший пост.

У многих пост ассоциируется прежде всего с ограничениями в питании. Но, как подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, пост — не просто диета.

Пост является традиционным духовным упражнением, присутствующим во многих религиях. Его цель — воздержание от пищи, развлечений и других мирских удовольствий для сосредоточения на духовной жизни, молитве и самосовершенствовании. Это время молитв и обращения к Богу. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Что можно и что нельзя есть в Великий пост

Пост для монахов и пост для мирян существенно различаются. В монастырях соблюдают строгий устав, предполагающий дни сухоядения когда допускается только растительная пища без масла и в холодном виде и полного отказа от пищи. У мирян степень строгости поста определяется индивидуально, для этого стоит посоветоваться со священником.

Тем не менее, во время поста принято придерживаться некоторых общих правил.

Запрещаются: мясо, молочные продукты, яйца, рыба (кроме дней послабления), алкоголь (кроме праздничных дней) и все продукты, которые их содержат.

По возможности полное воздержание от пищи рекомендуется соблюдать в первый день поста — 23 февраля, и в Великую пятницу — 10 апреля.

Мирянам разрешается горячая пища с маслом даже в будни, рыба в праздники и послабления в соответствии с состоянием здоровья.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Что можно в праздники:

Лазарева суббота (4 апреля) — рыбная икра.

Вербное воскресенье (5 апреля) — рыба.

Благовещение (7 апреля) — рыба если праздник не выпадает на Страстную седмицу, в 2026 году — выпадает, а значит послабление не действует .

По словам Николая Конюхова, истинный смысл поста заключается не только в ограничениях в пище. Человек может отказать себе и в чем-то другом ради большего и ценного.

Мы призываем к индивидуальному подходу в соблюдении поста, не пытаясь натянуть монашеский устав на реалии современного человека. Важно учитывать состояние здоровья, образ жизни и личные обстоятельства каждого. Если человеку по здоровью необходимо есть определенные продукты, это не должно стать препятствием для поста. Вместо этого можно отказаться от других привычек, таких как чрезмерное использование интернета, просмотр сериалов или других развлечений. Пост — это возможность заняться полезной деятельностью, например, чаще посещать храм. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Календарь питания в Великий пост по дням

elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Неделя 1-я Великого поста, «Торжество православия»

Даты: 23 февраля – 1 марта

23 февраля (понедельник, Чистый понедельник): полное воздержание от пищи.

24 февраля (вторник): горячая пища без масла.

25 февраля (среда): сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, орехи).

26 февраля (четверг): горячая пища без масла.

27 февраля (пятница): сухоядение.

28 февраля – 1 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

2 марта (понедельник): сухоядение.

3 марта (вторник): горячая пища без масла.

4 марта (среда): сухоядение.

5 марта (четверг): горячая пища без масла.

6 марта (пятница): сухоядение.

7–8 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

9 марта (понедельник): сухоядение.

10 марта (вторник): горячая пища без масла.

11 марта (среда): сухоядение.

12 марта (четверг): горячая пища без масла.

13 марта (пятница): сухоядение.

14–15 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

16 марта (понедельник): сухоядение.

17 марта (вторник): горячая пища без масла.

18 марта (среда): сухоядение.

19 марта (четверг): горячая пища без масла.

20 марта (пятница): сухоядение.

21–22 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

23 марта (понедельник): сухоядение.

24 марта (вторник): горячая пища без масла.

25 марта (среда): сухоядение.

26 марта (четверг): горячая пища без масла.

27 марта (пятница): сухоядение.

28–29 марта (суббота, воскресенье): горячая пища с растительным маслом.

30 марта (понедельник): сухоядение.

31 марта (вторник): горячая пища без масла.

1 апреля (среда): сухоядение.

2 апреля (четверг): горячая пища без масла.

3 апреля (пятница): сухоядение.

4 апреля (суббота, Лазарева суббота): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыбная икра.

5 апреля (воскресенье, Вход Господень в Иерусалим / Вербное воскресенье): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба.

6 апреля (Великий понедельник): сухоядение.

7 апреля (Великий вторник): горячая пища без масла. В этот день празднуется Благовещение.

8 апреля (Великая среда): сухоядение.

9 апреля (Великий четверг): горячая пища без масла.

10 апреля (Великая пятница): полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы вечером.

11 апреля (Великая суббота): горячая пища без масла.

Кому можно не поститься

Некоторым людям соблюдение строгого поста не рекомендуется по медицинским показаниям. Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула: поститься можно далеко не всем.

Строгие ограничения в питании противопоказаны:

беременным и кормящим женщинам;

детям;

людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания (пилотам, водителям, диспетчерам, врачам);

пожилым людям;

физически активным людям или спортсменам, которым требуется больше энергии;

пациентам с острыми и хроническими заболеваниями.

По словам гастроэнтеролога, желательно прервать пост при появлении любых проблем с органами пищеварения: болей и дискомфорта в животе, изжоги, неприятного привкуса во рту, отрыжке, диареи или запора, различных аллергических реакций на растительную пищу; бессонницы; выпадения и ломкости волос, повышенной утомляемости.

При возникновении таких симптомов необходимо обратиться к врачу для обследования и коррекции рациона.

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Советы по соблюдению поста

Плавный вход. Начните подготовку за 2–3 недели: постепенно сокращайте количество мясных и молочных продуктов, заменяя их растительными белками (чечевица, фасоль, нут) и овощами.

Соблюдайте питьевой режим. Употребляйте достаточное количество воды, особенно в дни сухоядения, чтобы поддержать метаболизм и избежать обезвоживания.

Контролируйте размер порций. Даже постная пища в избытке может привести к тяжести и несварению. Избегайте переедания, в том числе и постных десертов.

При появлении слабости, головокружения или упадка сил включите в рацион энергоемкие продукты: орехи, сухофрукты и грибы. Они богаты белком, полезными жирами и микроэлементами.

Правильно выходите из поста. Традиция накрывать щедрый пасхальный стол с мясными и молочными угощениями — это символ радости и праздника. Но после долгого периода пищевого воздержания врачи-диетологи рекомендуют не нагружать пищеварительную систему сразу, а возвращаться к обычному рациону постепенно, в течение первой недели после Пасхи.

Простые и вкусные рецепты для Великого поста

Постный стол может быть разнообразным, питательным и очень вкусным. Вот несколько базовых рецептов, которые помогут составить меню на разные дни поста — от строгого сухоядения до праздничных послаблений.

Для дней сухоядения (среда, пятница)

Салат «Витаминный»

Ингредиенты: свежие овощи по сезону (помидор, огурец, болгарский перец, редис), зелень (петрушка, укроп, зеленый лук), лимонный сок для заправки, соль по вкусу.

Приготовление: Овощи нарезать кубиками или соломкой, зелень мелко порубить. Все смешать в миске, заправить лимонным соком, посолить и аккуратно перемешать.

Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Для дней без масла (вторник, четверг)

Простой овощной суп-пюре

Ингредиенты: 2-3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г замороженной или свежей цветной капусты, соль, зелень.

Приготовление: Овощи (кроме зелени) нарезать, залить холодной водой и варить до полной готовности. Немного остудить и взбить блендером до состояния пюре. Подавать, посыпав свежей зеленью.

Чечевичная похлебка с овощами

Ингредиенты: 1 стакан красной или зеленой чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 картофелины, соль, перец горошком, лавровый лист.

Приготовление: Чечевицу промыть. Овощи нарезать кубиками. В кипящую воду заложить чечевицу и картофель, через 10 минут добавить морковь и лук. Варить до готовности чечевицы, в конце посолить и добавить специи.

Тушеная фасоль с грибами

Ингредиенты: 1 банка консервированной красной фасоли (или 1 стакан отварной), 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, растительное масло, соль, перец.

Приготовление: Лук и морковь обжарить (пассеровать) на масле. Добавить нарезанные грибы и обжаривать до испарения жидкости. Добавить томатную пасту, фасоль, полстакана воды, тушить под крышкой 10-15 минут. Посолить и поперчить.

Постные картофельные котлеты с зеленью

Ингредиенты: 5-6 отварных картофелин, 2 ст. л. манной крупы или панировочных сухарей, пучок укропа и петрушки, соль, черный перец, растительное масло для жарки.

Приготовление: Картофель размять в пюре, добавить мелко рубленую зелень, манную крупу (если используете), соль и перец. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

Треска, запеченная с лимоном и травами