Захарова словом «корежит» описала чувства недругов России

Захарова: Россия защитит свои национальные интересы, как бы ни корежило недругов
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия защитит свои национальные интересы в дипломатическом бою, как бы это «ни корежило» недругов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время беседы с ТАСС.

«Мы защищаем наши национальные интересы вне зависимости от того, как корежит каких-то наших недругов в той или иной части света», — сказала дипломат.

Она добавила, что Россия всегда защищает свои интересы и отстаивает позицию, даже когда общается с друзьями или ведет переговоры по спорным вопросам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в первую очередь хочет отстаивать свои интересы политико-дипломатическими методами. Однако пока с украинскими властями не будет достигнуто согласия, будет продолжаться специальная военная операция, отметил он.

Представитель Кремля также напомнил о целях спецоперации на Украине. Прежде всего, это обеспечение безопасности России, подчеркнул он.

Ранее Захарова подняла «всех россиян» на защиту страны.
 
