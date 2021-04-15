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Самые яркие участницы «Мисс Мира» за 70 лет

70 лет назад, 15 апреля 1951 года, в лондонском бальном зале «Лицеум» впервые прошел конкурс красоты, который позже перерастет в международное состязание красавиц «Мисс Мира». Но тогда за звание самой красивой соревновались просто девушки в купальниках — мероприятие было организовано придуманное Эриком Морли, ветераном войны и работником сфера развлечений, для рекламы нового на тот момент продукта, купальников-бикини. «Мисс Мира» его назвала пресса. Первой победительницей конкурса стала девушка из Швеции Кики Хааконсон.

Мероприятие оказалось таким популярным, что Морли решил проводить его ежегодно — и зарегистрировал права на «Мисс Мира». Конкурс в купальниках перерос в полномасштабное шоу — к нему добавились выходы в вечерних нарядах, а после — и интеллектуальный конкурс. В 1978 году Эрик Морли отошел отдел и передал права на руководство конкурсом своей жене. Он умер в 2000 году, а его супруга Джулия Морли, которой сейчас 81 год, по-прежнему руководит «Мисс Мира». За годы существования конкурса корону победительницы однажды получила и наша соотечественница. Королевой красоты в 2008 году стала модель родом из Нижневартовска Ксения Сухинова.

Самые яркие участницы «Мисс Мира» за 70 лет — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Сусана Дёйм (Венесуэла), 19 лет, Мисс Мира — 1955 Сусана Дёйм (Венесуэла), 19 лет, Мисс Мира — 1955
Марита Линдаль (Финляндия), 18 лет, Мисс Мира — 1957 Марита Линдаль (Финляндия), 18 лет, Мисс Мира — 1957
Корин Спир-Роттшефер (Нидерланды), 21 год, Мисс Мира — 1959 Корин Спир-Роттшефер (Нидерланды), 21 год, Мисс Мира — 1959
Энн Сидни (Великобритания), 20 лет, Мисс Мира — 1964 Энн Сидни (Великобритания), 20 лет, Мисс Мира — 1964
Маделейн Хартог Белл (Перу), 21 год, Мисс Мира — 1967 Маделейн Хартог Белл (Перу), 21 год, Мисс Мира — 1967
Мари Стэвин (Швеция), 20 лет, Мисс Мира — 1977 Мари Стэвин (Швеция), 20 лет, Мисс Мира — 1977
Айшварья Рай (Индия), 21 год, Мисс Мира — 1994 Айшварья Рай (Индия), 21 год, Мисс Мира — 1994
Розанна Дэвисон (Ирландия), 19 лет, Мисс Мира — 2003 Розанна Дэвисон (Ирландия), 19 лет, Мисс Мира — 2003
Ксения Сухинова (Россия), 21 год, Мисс Мира — 2008 Ксения Сухинова (Россия), 21 год, Мисс Мира — 2008
Мирея Лалагуна (Испания), 23 года, Мисс Мира — 2015 Мирея Лалагуна (Испания), 23 года, Мисс Мира — 2015
Стефани Дел Валье (Пуэрто-Рико), 19 лет, Мисс Мира — 2016 Стефани Дел Валье (Пуэрто-Рико), 19 лет, Мисс Мира — 2016
Ванесса Понсе (Мексика), 26 лет, Мисс Мира — 2018 Ванесса Понсе (Мексика), 26 лет, Мисс Мира — 2018
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Сусана Дёйм (Венесуэла), 19 лет, Мисс Мира — 1955
Марита Линдаль (Финляндия), 18 лет, Мисс Мира — 1957
Корин Спир-Роттшефер (Нидерланды), 21 год, Мисс Мира — 1959
Энн Сидни (Великобритания), 20 лет, Мисс Мира — 1964
Маделейн Хартог Белл (Перу), 21 год, Мисс Мира — 1967
Мари Стэвин (Швеция), 20 лет, Мисс Мира — 1977
Айшварья Рай (Индия), 21 год, Мисс Мира — 1994
Розанна Дэвисон (Ирландия), 19 лет, Мисс Мира — 2003
Ксения Сухинова (Россия), 21 год, Мисс Мира — 2008
Мирея Лалагуна (Испания), 23 года, Мисс Мира — 2015
Стефани Дел Валье (Пуэрто-Рико), 19 лет, Мисс Мира — 2016
Ванесса Понсе (Мексика), 26 лет, Мисс Мира — 2018
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