Задержанного за взятки замглавы Челябинской области этапируют в Москву

Задержанного по подозрению в получении взятки замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, силовики в настоящий момент проводят обыски у чиновника.

»<...> планируется его (Фалейчика — прим.ред.) доставление в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил правоохранитель.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщил, что сотрудники ФСБ задержали его заместителя, Андрея Фалейчика, в рамках следственных действий, связанных с его прежней работой — главой Копейского городского округа.

Губернатор отказался давать оценку происходящему, однако выразил уверенность в том, что следствие объективно разберется. Действующая администрация Копейска окажет все необходимое содействие следственным мероприятиям, добавил Текслер.

По информации СМИ, Фалейчик был задержан за получение взятки от директора детского лагеря «Юность» Михаила Блейзера. Предварительно, чиновнику заплатили за защиту интересов предпринимателя при передаче имущественного комплекса муниципального детского лагеря, принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду.



Ранее суд оставил в СИЗО управделами губернатора и правительства Челябинской области.