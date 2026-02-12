Зеленский оценил вероятность завершения конфликта с Россией к лету

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение конфликта к июню, если Соединенные Штаты будут «давить» на Россию. Его слова с онлайн-брифинга с журналистами приводит УНИАН.

«Зависит от Америки, которая должна давить. Извините, что говорю «должна», но по-другому не получается, — должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета», — заявил Зеленский.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт в стране до июня. Украинский президент не исключил, что американцы будут оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю. По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны

Ранее Келлог призвал уехавших украинцев возвращаться и бороться с Россией.