Названы даты проведения ВЭФ-2026 во Владивостоке

Кобяков: очередной ВЭФ состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится в период с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков, заявление которого опубликовано на сайте Фонда «Росконгресс».

По словам Кобякова, ВЭФ стал главной площадкой координации развития Дальнего Востока и привлечения сюда инвестиций. В рамках форума разрабатываются управленческие решения и механизмы, которые впоследствии воплощаются в конкретные проекты. В том числе речь идет о создании территорий опережающего развития, социальных объектов и инфраструктуры.

«Развитие Дальнего Востока определено президентом России [Владимиром Путиным] национальным приоритетом, и последние 10 лет форум способствует достижению высоких показателей развития макрорегиона», — подчеркнул советник главы государства.

В ноябре 2025 года Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 3–6 сентября. В частности, правительству страны было поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких металлов и строительством мультимодальных транспортно-логистических центров на Дальнем Востоке.

