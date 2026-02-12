Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

ФСБ: предотвращен теракт в отделе полиции в удмуртской Можге
ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в спецслужбе, по подозрению в совершении теракта задержали 57-летнего россиянина, который ранее был судим за экстремистские преступления. По данным ФСБ, фигурант планировал вооруженное нападение на отдел МВД в городе Можга.

В ходе следственных мероприятий, в гараже задержанного силовики обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, а также «средства поражения», предназначенные для теракта.

В отношении задержанного были возбуждены два уголовных дела по статьям: «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ».

В конце декабря жительница Челябинска пробралась на территорию полицейского участка и подожгла служебный автомобиль. Девушку задержали и предъявили обвинение по статье «Теракт».

Ранее ФСБ сорвала попытку теракта в исправительной колонии на Кубани.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!