ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

ФСБ: предотвращен теракт в отделе полиции в удмуртской Можге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в спецслужбе, по подозрению в совершении теракта задержали 57-летнего россиянина, который ранее был судим за экстремистские преступления. По данным ФСБ, фигурант планировал вооруженное нападение на отдел МВД в городе Можга.

В ходе следственных мероприятий, в гараже задержанного силовики обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, а также «средства поражения», предназначенные для теракта.

В отношении задержанного были возбуждены два уголовных дела по статьям: «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ».

В конце декабря жительница Челябинска пробралась на территорию полицейского участка и подожгла служебный автомобиль. Девушку задержали и предъявили обвинение по статье «Теракт».

Ранее ФСБ сорвала попытку теракта в исправительной колонии на Кубани.