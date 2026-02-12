На Солнце произошла вспышка М-класса

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 12 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«12 февраля в 05:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4367 (N11W88) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 21 минута», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 февраля на Солнце произошли четыре сильные солнечные вспышки. Они были зафиксированы в активной области 4366, которая обновила рекорд XXI века по числу вспышек класса М и Х на Солнце.

До этого сообщалось, что в январе на Земле зафиксировано рекордное количество магнитных бурь. Количество дней с магнитными бурями этом месяце достигло 10, став максимальным с сентября 2017 года.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню интенсивности рентгеновского излучения и делятся на пять групп: A, B, C, M и X. Самая слабая — класс A 0.0, соответствует мощности излучения примерно 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С увеличением класса мощность растет в десять раз: так, вспышки следующего класса имеют в 10 раз больше энергии. Обычно такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, может вызывать магнитные бури.



Ранее в ИКИ РАН обнаружили на Солнце группу пятен, побившую рекорд активности XXI века.