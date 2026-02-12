ДТП парализовало движение на западе Москвы

На западе Москвы автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На пр-те Генерала Дорохова (в районе д. 138а по ул. Лобачевского) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным департамента, в результате произошедшего движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого на севере Москвы водитель Lexus устроил серию столкновений — пострадали 11 автомобилей. По данным полиции, сигнал о ДТП поступил в 9:33. На Дмитровском шоссе иномарка последовательно врезалась в несколько машин, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника. В МВД сообщили, что мужчина не смог объяснить причины своих действий и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске.