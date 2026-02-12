Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 6:27 по местному времени (1:27 мск). Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 180 км от города Хэнчунь, в котором проживают более 31 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. То же касается каких-либо разрушений.

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае произошло сильное землетрясение. Как рассказали жители Анапы, природный катаклизм начался ровно в 2:21 мск и продолжался несколько минут. Из-за подземных толчков дрожали стены домов, в некоторых зданиях потрескались потолки и осыпалась штукатурка.

По данным Telegram-канала SHOT, магнитуда землетрясения составила 4,8. Его эпицентр располагался в Раевском сельском округе.

Комментируя ситуацию, заведующий кафедрой географии и геоморфологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского профессор Борис Вахрушев объяснил, что землетрясения в Краснодарском крае связаны с разрядкой земной коры. Он уточнил, что в стадию активности перешла зона между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и Африкано-Аравийским континентом.

Ранее в Камчатском крае отменили режим ЧС, введенный после мощного землетрясения в июле 2025 года.