В НАТО оценили вероятность полного краха обороны Украины в 2026 году

В НАТО сочли маловероятным полный крах обороны ВСУ в 2026 году
Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне спецоперации, однако полный крах украинской обороны в 2026 году маловероятен. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО в беседе с изданием «Общественное».

По его словам, плохие погодные условия снизили эффективность оборонительных дронов ВСУ, а благоприятное для России соотношение сил позволило войскам добиться успехов в течение последнего месяца.

Собеседник отметил, что российские войска продолжают давить, широко используя дроны и артиллерию, а также тактику истощения.

«Несмотря на ограниченные резервы Украины и слабую оборону, полный крах украинской обороны остается маловероятным в этом году», — заявил чиновник НАТО.

8 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что ВС России готовятся к новому наступлению в зоне СВО, которое затронет сразу несколько направлений.

По мнению авторов, войска РФ планируют развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины предстоящим летом. Как отмечается в отчете, для реализации намеченных планов планируется задействовать стратегические резервы, которые формируются с 2025 года.

Ранее в США раскрыли, когда ВС РФ откроют «прямой путь» к Одессе.
 
