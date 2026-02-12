В Казахстане опубликовали финальный текст новой конституции

В Казахстане в официальной газете «Казахстанская правда» был опубликован окончательный вариант проекта новой конституции республики.

Согласно документу, в республике будет закреплен официальный статус русского языка для использования в государственных органах. Кроме того, срок для президента останется прежним — семь лет.

Также в случае одобрения нового основного закона Казахстана на референдуме, действующий парламент прекратит свои полномочия с 1 июля. Уточняется, что парламентские выборы в таком случае могут быть объявлены в этом же месяце и пройдут до конца августа.

Если новая конституция будет принята, она вступит в силу 1 июля 2026 года.

В феврале стало известно, что в Казахстане запущен процесс разработки новой конституции, в рамках которой, по словам властей, пройдет демократизация государственной власти. Токаев сообщил, что страна полностью откажется от суперпрезидентской формы правления. Также в рамках новой конституции будет изменен юридический статус русского языка. Что меняется в документе и при чем тут Дональд Трамп — в материале «Газеты.Ru».

