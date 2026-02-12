Размер шрифта
Каллас высказалась против выборов на Украине

Каллас сочла плохим решением выборы на Украине в условиях конфликта с Россией
Liesa Johannssen/Reuters

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас сочла плохим решением проведение выборов на Украине в условиях конфликта с Россией. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

По ее словам, в конституциях большинства стран Европы содержится запрет на проведение выборов во время боевых действий. Это обусловлено тем, что выборы — это борьба внутри страны между разными политическими силами.

«А когда продолжаются внешние атаки, невозможно проводить выборы, ведь противник находится снаружи и нужно сосредоточить все усилия на противодействии ему. Именно поэтому, на мой взгляд, проведение выборов во время войны точно не является хорошим решением», — добавила она.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее в России заявили, что Трамп «продавит» тему выборов на Украине.
 
