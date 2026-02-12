Размер шрифта
Назван любимый романтический фильм россиянок

Комедия «Сводишь с ума» была названа любимым фильмом россиянок
Forza Film

Фильм «Сводишь с ума» занял лидирующую позицию в топе самых просматриваемых романтических картин у россиянок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Сервис проанализировал мелодрамы и романтические комедии, просмотренные с 1 января 2025 года по 6 февраля 2026 года. В этом жанре россиянки смотрели чаще всего ромком «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым, экранизацию Льва Толстого «Семейное счастье», мелодраму «Дракула» Люка Бессона и комедию «Походу любовь».

В топ фильмов у мужчин вошли романтическая комедия о рыбалке «Клевый УLOVE», мелодрама «Семейное счастье», эротическая драма «Соври мне правду», а также фэнтези-мелодрама с Беллом Скарсгардом «Ворон».

Самыми популярными романтическими сериалами у россиян оказались «Виноград» с Павлом Прилучным, «Здесь все свои», «Близкое счастье» и «Три сестры».

«Это истории про близость и эмоциональные связи, в которых важно ощущение узнаваемой жизни», — отметили в пресс-службе.

Ранее Волочкова назвала свой самый лучший подарок на День святого Валентина.
 
