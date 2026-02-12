Размер шрифта
Эксперт раскрыл, какую замену Киев нашел членству в НАТО

Аналитик Топорнин: киевские власти хотят заменить НАТО на Евросоюз
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киевские власти окончательно убедились в недостижимости вступления Украины в НАТО и теперь хотят подбодрить население членством в ЕС. Такое мнение выразил доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с РИА Новости.

Однако планы по ускоренному вступлению Украины в ЕС, как указал эксперт, тоже недостижимы. По его словам, подобное решение противоречит Лиссабонскому договору, который заменяет не вступившую в силу конституцию Евросоюза. А попытки придумать обходной маршрут могут дорого стоить, отметил Топорнин.

«Во-первых, это несправедливо по отношению к странам ЕС. Во-вторых, другие кандидаты спросят: а чем мы хуже?» — рассуждает эксперт.

Он обратил внимание, что для вступления в ЕС Киеву необходимо провести реформу по 36 направлениям. Топорнин подчеркнул, что только борьба с коррупцией займет у страны несколько лет.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил альтернативу членству Украины в ЕС. По мнению политика, Евросоюзу необходимо выстраивать с Украиной «стратегическое партнерство», а не принимать ее в члены объединения. Он отметил, что членство в ЕС — это неверный путь, который ввергнет Европу в войну.

Ранее эксперт рассказал, чем плохо для России вступление Украины в Евросоюз.
 
