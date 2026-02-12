Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова высказалась о возможном расширении Совбеза ООН

Захарова: возможное расширение Совбеза ООН не должно затруднить его работу
Roman Naumov/Global Look Press

Возможное расширение Совета безопасности ООН не должно привести к затруднениям в принятии и реализации им решений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По ее словам, расширение состава участников Совбеза обсуждается уже много лет. Дипломат отметила, что российская сторона видит ключевой задачей потенциальной реформы повышение эффективности Совета.

«Возможно, это (расширение состава. — «Газета.Ru») обсуждается. Но при этом решения бы принимались еще более мучительно, менее эффективно применялись бы на практике, и вообще [в Совбезе] не обладали бы соответствующими возможностями для их реализации», — описала она негативный вариант развития событий.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи заявил, что Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в Совете Безопасности ООН.

В сентябре министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил о кризисном состоянии всемирной организации, связывая это с противодействием необходимым реформам. По словам дипломата, большинство членов ООН желают преобразований, но сам механизм их проведения становится непреодолимым барьером.

Ранее генсек ООН выступил за проведение реформы Совета Безопасности.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!